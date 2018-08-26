Beşiktaş- Antalyaspor |CANLI

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park 'ta oynanan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.İlk hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.Siyah-beyazlılar üçüncü maçında evinde Antalyaspor'u da mağlup ederek 3 maçlık bir seri yakalayarak yoluna devam etmek istiyor. İki takım arasında ligde geride kalan 44 maçta Beşiktaş 31, Antalya 4 kez galip geldi. Rakibiyle ligde yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku; Adriano, Pepe, Vida, Caner; Medel, Tolgay; Quaresma, Oğuzhan, Babel; Negredo

Boffın, Sangare, Celutska, Dıego, Chıco, Doğukan, Drole, Danılo, Hakan, Vaınqueur, Doukara: 21.45Vodafone Park

EVİNDE 45 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 12 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.