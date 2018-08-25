Leipzig Tolgay için geliyor

Alman kulüplerinden Leipzig, Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı transfer etmek için Siyah- Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman kulübü yetkililerinin Tolgay için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.
GÜNEŞ'E SORULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra Tolgay Arslan için kesin bir karar vermesi bekleniyor. Ancak yıldız oyuncunun 10 milyon Euro'luk bir rakamdan aşağı satılmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GÜNEŞ'E SORULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra Tolgay Arslan için kesin bir karar vermesi bekleniyor. Ancak yıldız oyuncunun 10 milyon Euro'luk bir rakamdan aşağı satılmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.