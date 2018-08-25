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Leipzig Tolgay için geliyor

kulübü ’ın tecrübeli oyuncusu için düğmeye bastı. Leipzigli yetkililer ’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Leipzig Tolgay için geliyor
Alman kulüplerinden Leipzig, Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu 'ı transfer etmek için Siyah- Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. kulübü yetkililerinin Tolgay için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

GÜNEŞ'E SORULACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onayını aldıktan sonra Tolgay Arslan için kesin bir karar vermesi bekleniyor. Ancak yıldız oyuncunun 10 milyon Euro'luk bir rakamdan aşağı satılmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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