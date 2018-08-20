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Cocu’ya tepkiler dinmek bilmiyor

Cocu’nun maçında çift forvete dönmemesi ve Topal-Josef ikilisinde ısrar etmesinin yankıları hala sürüyor

Cocu’ya tepkiler dinmek bilmiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun maçındaki hatalarına tepkiler giderek büyüyor. Sosyal medyada taraftarlar Hollandalı hocayı eleştiri bombardımanına tutarken M.Topal ve Josef ikilisinde ısrar etmesine ateş püskürüyor. Ayrıca Cocu'nun 1-0 yenik duruma düştükten sonra oyuna 'yu almaması ve rakibi okuyamaması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından dün de gündeme getirildi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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