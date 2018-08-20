Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun Yeni Malatyaspor maçındaki hatalarına tepkiler giderek büyüyor. Sosyal medyada taraftarlar Hollandalı hocayı eleştiri bombardımanına tutarken M.Topal ve Josef ikilisinde ısrar etmesine ateş püskürüyor. Ayrıca Cocu'nun 1-0 yenik duruma düştükten sonra oyuna Soldado'yu almaması ve rakibi okuyamaması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından dün de gündeme getirildi.
Cocu’ya tepkiler dinmek bilmiyor
Cocu’nun Yeni Malatyaspor maçında çift forvete dönmemesi ve Topal-Josef ikilisinde ısrar etmesinin yankıları hala sürüyor
Etiketler: yeni malatyaspor , Soldado
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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