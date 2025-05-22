EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris’te deprem mi oldu? 22 Mayıs AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan alınan bilgilere göre, 22 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Saat 06.19'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 6.0 (Mw) olarak ölçülürken depremin yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
(Takvim Foto Arşiv)
AA'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük 6.0 (MW)
Yer Ege Denizi
Tarih(UTC) 22-05-2025 03:19:36
Enlem 35.8053
Boylam 25.9536
Derinlik 17.7 (KM)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-22 05:57:13 38.18611 38.69639 11.67 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-05-22 05:26:42 38.10944 38.4025 6.93 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-22 05:09:25 39.18417 28.90694 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-05-22 05:02:32 37.20556 36.91472 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-05-22 04:54:02 39.21944 28.94528 6.39 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-22 04:38:45 40.85028 28.33917 9.52 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-22 04:34:01 38.08694 38.48389 11.31 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-05-22 04:09:34 39.16 28.32944 12.44 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-05-22 03:52:20 38.96417 37.36667 9.74 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:43:49 38.92556 26.04528 7.66 ML 1.4 Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
2025-05-22 03:43:31 39.09306 33.30778 7.0 ML 0.8 Kulu (Konya)
2025-05-22 03:35:22 38.37472 37.94056 11.98 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
(Takvim Foto Arşiv)
2025-05-22 03:29:30 38.94167 37.3775 7.05 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:21:37 36.98583 27.99306 7.1 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
2025-05-22 03:14:56 37.00944 30.70694 6.16 ML 1.0 Kepez (Antalya)
2025-05-22 02:59:25 38.08333 36.56028 7.25 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-22 02:54:53 38.22556 38.11861 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-22 02:53:12 37.02222 29.43639 7.0 ML 1.0 Gölhisar (Burdur)
2025-05-22 02:46:57 39.47139 25.90639 8.06 ML 1.6 Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:40:46 38.2425 38.78389 6.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya)