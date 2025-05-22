EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris’te deprem mi oldu? 22 Mayıs AFAD Kandilli son depremler

AFAD'dan alınan bilgilere göre, 22 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Saat 06.19'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 6.0 (Mw) olarak ölçülürken depremin yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.