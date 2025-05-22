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EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris'te deprem mi oldu? 22 Mayıs AFAD Kandilli son depremler

Son dakika gelişmesine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Ege Denizi açıkları olduğu belirtildi. Saat 06.19’da gerçekleşen sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 06:31 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 07:17
EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Muğla, Bodrum, Alanya, Antalya, Marmaris’te deprem mi oldu? 22 Mayıs AFAD Kandilli son depremler

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AFAD'dan alınan bilgilere göre, 22 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Saat 06.19'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 6.0 (Mw) olarak ölçülürken depremin yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AA'da yer alan habere göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük 6.0 (MW)

Yer Ege Denizi

Tarih(UTC) 22-05-2025 03:19:36

Enlem 35.8053

Boylam 25.9536

Derinlik 17.7 (KM)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-22 05:57:13 38.18611 38.69639 11.67 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-05-22 05:26:42 38.10944 38.4025 6.93 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-22 05:09:25 39.18417 28.90694 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-05-22 05:02:32 37.20556 36.91472 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-05-22 04:54:02 39.21944 28.94528 6.39 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-22 04:38:45 40.85028 28.33917 9.52 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-22 04:34:01 38.08694 38.48389 11.31 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-05-22 04:09:34 39.16 28.32944 12.44 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-05-22 03:52:20 38.96417 37.36667 9.74 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:43:49 38.92556 26.04528 7.66 ML 1.4 Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
2025-05-22 03:43:31 39.09306 33.30778 7.0 ML 0.8 Kulu (Konya)
2025-05-22 03:35:22 38.37472 37.94056 11.98 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025-05-22 03:29:30 38.94167 37.3775 7.05 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:21:37 36.98583 27.99306 7.1 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
2025-05-22 03:14:56 37.00944 30.70694 6.16 ML 1.0 Kepez (Antalya)
2025-05-22 02:59:25 38.08333 36.56028 7.25 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-22 02:54:53 38.22556 38.11861 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-22 02:53:12 37.02222 29.43639 7.0 ML 1.0 Gölhisar (Burdur)
2025-05-22 02:46:57 39.47139 25.90639 8.06 ML 1.6 Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:40:46 38.2425 38.78389 6.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
2025-05-22 02:32:28 39.00083 27.9125 5.29 ML 0.9 Akhisar (Manisa)
2025-05-22 02:19:51 37.80722 27.34111 9.65 ML 1.3 Kuşadası (Aydın)
2025-05-22 02:12:27 39.385 26.3925 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:10:35 39.23833 28.93972 8.92 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-22 02:10:11 37.79972 27.80444 6.9 ML 1.1 Efeler (Aydın)
2025-05-22 02:09:01 40.77389 27.51694 14.13 ML 1.0 Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)

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