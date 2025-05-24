T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/249 Esas

KARAR NO : 2024/626 Karar

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli karar ile;

SanıK Orkhan ORUJOV'un sonuç olarak TCK 142/2.h, 53/1 maddeleri uyarınca 5 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş,

Elçin ve Heyrat oğlu, 01/01/1986 Azerbaycan doğumlu, Orkhan ORUJOV, tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren iki hafta içinde itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22.05.2025

Basın No: ILN02229425 #ilan.gov.tr