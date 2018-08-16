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Kartal Kagawa’ya gidiyor

seferinde Chadli’den sonuç alamayan yönetim rotayı ’ya çevirdi. Yönetici , Kagawa’yı kiralamak için yeni bir teklif sunacak

Kartal Kagawa’ya gidiyor
Beşiktaş Kagawa'da ısrarlı... Chadli için İngiltere'de yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Siyah- Beyazlı yönetim rotayı bu kez 'ya çevirdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, 10 numara için listenin 1. sırasında bulunan Kagawa'nın kulübü Dortmund'a resmi teklifte bulunacak.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda görmeyi çok istediği Japon futbolcu için Alman kulübüne 2. kez kiralama teklifi yapılacak. Daha önceki ilk görüşmede Dortmund'la bir anlaşma sağlanamamıştı.

KAGAWA'YA 2.5 MİLYON EURO
Beşiktaşlı yöneticilerden 'in Kagawa için Dortmund'a yıllık 1.5 milyon , Japon oyuncuya da 2.5 milyon Euro yıllık önereceği öğrenildi. Gelecek cevaba göre B Planı belirlenecek.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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