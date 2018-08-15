Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli tekvandocu Nur Tatar Askari'nin kariyerini sürdüreceğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli tekvandocunun geri döndüğünü belirtti. Hamza Yerlikaya, "Efsane şampiyon geri döndü" ifadesini kullandı.
Nur Tatar tekvandoya devam kararı aldı
Etiketler: Nur Tatar , Hamza Yerlikaya
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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