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tekvandoya devam kararı aldı

Nur Tatar tekvandoya devam kararı aldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli tekvandocu Nur Tatar Askari'nin kariyerini sürdüreceğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli tekvandocunun geri döndüğünü belirtti. Hamza Yerlikaya, "Efsane şampiyon geri döndü" ifadesini kullandı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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