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Cimbom’un sponsoru Fener!

F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesiyle G.Saray’ın kasasına yaklaşık 9 milyon girecek olması ya damga vurdu

Cimbom’un sponsoru Fener!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle bu kulvarda ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray, yayın geliri payını tek başına alacak ve kasasına yaklaşık 9 milyon Euro daha girecek. 'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve yayın geliri böylelikle 37 milyon Euro'yu bulacak. Sarı-Lacivertliler'in Devler Ligi'ne veda etmesi sonrası da "Galatasaray'ın sponsoru " yorumları yapıldı. G.Saraylılar, " parası Fener'den" geldi derken, Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarını eleştiri yağmuruna tuttu ve Cocu için "Cocu'nun içine de Aykut Kocaman kaçmış" şeklinde tweetler attı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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