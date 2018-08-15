Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle bu kulvarda ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray, yayın geliri payını tek başına alacak ve kasasına yaklaşık 9 milyon Euro daha girecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve yayın geliri böylelikle 37 milyon Euro'yu bulacak. Sarı-Lacivertliler'in Devler Ligi'ne veda etmesi sonrası sosyal medyada "Galatasaray'ın sponsoru Fenerbahçe" yorumları yapıldı. G.Saraylılar, "Transferlerin parası Fener'den" geldi derken, Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarını eleştiri yağmuruna tuttu ve Cocu için "Cocu'nun içine de Aykut Kocaman kaçmış" şeklinde tweetler attı.
Cimbom’un sponsoru Fener!
F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesiyle G.Saray’ın kasasına yaklaşık 9 milyon Euro girecek olması sosyal medyaya damga vurdu
Etiketler: şampiyon ligi , Sosyal medya , Aykut Kocaman , Galatasaray , Transferlerin , Fenerbahçe , euro
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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