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’li atletler rekorla döndü

ile ’nun iş birliği ile yeni bir döneme giren ’nin yıldızları ’de 5 madalya kazandı, 9 da rekor kırdı...

Turkcell’li atletler rekorla döndü
Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell ile Atletizm Federasyonu'nun iş birliği ile yeni bir döneme giren Türk Atletizmi'nin yıldızları göğsümüzü kabarttı. Sporcularımız, Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan 5 madalya, 1 Şampiyona Rekoru ve 8 Rekoru ile döndü.

GULIYEV FARKI
Ramil Guliyev, Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarken, milli sporcular da 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 4x100'deki ikincilik atletizm tarihine geçti.
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