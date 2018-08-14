Turkcell’li atletler rekorla döndü

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell ile Atletizm Federasyonu'nun iş birliği ile yeni bir döneme giren Türk Atletizmi'nin yıldızları göğsümüzü kabarttı. Sporcularımız, Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan 5 madalya, 1 Şampiyona Rekoru ve 8 Türkiye Rekoru ile döndü.
GULIYEV FARKI
Ramil Guliyev, Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarken, milli sporcular da 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 4x100'deki ikincilik atletizm tarihine geçti.
GULIYEV FARKI
Ramil Guliyev, Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarken, milli sporcular da 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 4x100'deki ikincilik atletizm tarihine geçti.
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