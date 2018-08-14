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Atıcılıkta kazandı

Atıcılıkta Murat İlbilgi altın madalya kazandı
Avusturya'nın ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Trap-Skeet Şampiyonası'nda 2 madalya aldı. Trap genç erkekler kategorisinde , finalde 38 puanla birinci sırayı elde etti ve kazandı. Trap karışık takım kategorisinde ise milli sporcular Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, bronz madalya elde etti.
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