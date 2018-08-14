Avusturya'nın ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Trap-Skeet Şampiyonası'nda Türkiye 2 madalya aldı. Trap genç erkekler kategorisinde Murat İlbilgi, finalde 38 puanla birinci sırayı elde etti ve altın madalya kazandı. Trap karışık takım kategorisinde ise milli sporcular Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk, bronz madalya elde etti.
Atıcılıkta Murat İlbilgi altın madalya kazandı
Etiketler: Altın madalya , Murat İlbilgi , Avusturya , Türkiye
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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