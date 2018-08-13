Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi. Giresun'a galibiyeti getiren golleri 22'de Muhammed, 34'te Landel ve 71'de Dauda kaydetti. Ligdeki diğer sonuçlar şöyle: G.Birliği-Hatay: 1-0, Balıkesir- Altınordu: 0-0, Denizli-Gazişehir: 0-1.
Giresun, Es-Es’i eli boş yolladı
Giresun, Eskişehir’i Muhammed, Landel ve Dauda ile yıktı
Etiketler: Balıkesir , Spor toto , Eskişehirspor
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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