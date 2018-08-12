Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı'nda 19.30'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Burak Yılmaz, Kamil Ahmet ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları var. Karadeniz ekibinde, yeni transferler içinde stoper Toure'nin ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Ayrıca Ünal Karaman, Trabzonspor'da hoca olarak ilk resmi maçına çıkacak. 1990-91 sezonunda Malatya'dan transfer olan Karaman, 1999-00 sezonuna kadar bordo-mavililerde takım kaptanlığı da yaptı.Trabzonspor ile Başakşehir, bugünkü maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette oynanan 20 maçın 9'unda Trabzonspor, 5'inde Başakşehir galip geldi, 6 müsabaka da berabere bitti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü..19.30Bein Sports: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic: Onur, Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Rodallega.