Emre Akbaba Aslan’a doğru!

G.Saray'ın Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba'nın transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Alanyaspor'a 3.5 milyon Euro vereceği bildirildi.
BUGÜN YA DA YARIN
İddiaya göre Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan alacağı olan 1 milyon Euro'yu bonservisten düşülmesi için çalışılıyor. Bilindiği gibi genç oyuncu Alanyaspor'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Transferin bugün ya da yarın netlik kazanması bekleniyor.
BUGÜN YA DA YARIN
İddiaya göre Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan alacağı olan 1 milyon Euro'yu bonservisten düşülmesi için çalışılıyor. Bilindiği gibi genç oyuncu Alanyaspor'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Transferin bugün ya da yarın netlik kazanması bekleniyor.
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