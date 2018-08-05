Trabzonspor'un Cagliari ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı hazırlık maçını yaklaşık 30 bin bordo-mavili taraftar stadyumdan izledi. Takımlarına 90 dakika boyunca destek olan Trabzonsporlu taraftarlar, 61. dakika şovuyla herkesi büyüledi. Taraftarlar maç sonunda da Trabzonspor'u bağrına bastı.
Taraftar Olimpiyat’a koştu
30 bin bordo-mavili taraftar Cagliari maçında takımlarına destek verdi
Etiketler: Cagliari , Trabzonspor
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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