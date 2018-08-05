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Taraftar Olimpiyat’a koştu

30 bin bordo-mavili taraftar maçında takımlarına destek verdi

Taraftar Olimpiyat’a koştu

Trabzonspor'un ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı hazırlık maçını yaklaşık 30 bin bordo-mavili taraftar stadyumdan izledi. Takımlarına 90 dakika boyunca destek olan lu taraftarlar, 61. dakika şovuyla herkesi büyüledi. Taraftarlar maç sonunda da Trabzonspor'u bağrına bastı.

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