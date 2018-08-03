G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti. Cengiz'in, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte Mevlüt Uysal'a ziyarette bulunduğu aktarıldı.
Cengiz’den Uysal’a ziyaret
Etiketler: mustafa cengiz , Mevlüt Uysal , İstanbul
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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