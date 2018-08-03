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Cengiz’den Uysal’a ziyaret

Cengiz’den Uysal’a ziyaret
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal makamında ziyaret etti. Cengiz'in, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte Mevlüt Uysal'a ziyarette bulunduğu aktarıldı.
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