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iddialı konuştu: Kupa geri gelecek

Yardımcı hoca , geçen sezon kaybedilen şampiyonlukla ilgili olarak, “O kupa geri gelecek”dedi

Guti iddialı konuştu: Kupa geri gelecek
Beşiktaş'ın yardımcı hocaları ve iddialı açıklamalar yaptı. Guti geçen sezon şampiyonluğun kaybedildiğini söyleyerek, "O kupa geri gelecek. Gerekirse acı çekeceğiz ama kupayı alacağız" dedi. İlhan Mansız ise işine konsantre olduğunu ifade ederek başarı için söz verdi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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