Beşiktaş'ın yardımcı hocaları Guti ve İlhan Mansız iddialı açıklamalar yaptı. Guti geçen sezon şampiyonluğun kaybedildiğini söyleyerek, "O kupa geri gelecek. Gerekirse acı çekeceğiz ama kupayı alacağız" dedi. İlhan Mansız ise işine konsantre olduğunu ifade ederek başarı için söz verdi.
Guti iddialı konuştu: Kupa geri gelecek
Yardımcı hoca Guti, geçen sezon kaybedilen şampiyonlukla ilgili olarak, “O kupa geri gelecek”dedi
Etiketler: İlhan Mansız , Guti , Beşiktaş
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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