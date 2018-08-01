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sürprizi

Siyah-Beyazlılar, PSV formasını giyen Mirin’le büyük oranda analştı. Teklifi doğrulayan genç futbolcu, “2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz” dedi

Isimat Mirin sürprizi
Tosıc ve Mitrovic'i satan, Vida ile de yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş ikinci stoper ini yapıyor... Kısa süre önce Şili'li Roco'yu alan Siyah-Beyazlılar, PSV formasını giyen Nicolas Isimat Mirin ile büyük oranda anlaştı. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Fransız stoper, "Rennes'den ve Beşiktaş'tan bana gelen teklifler, en önemlileri. Diğer başka teklifler de var. Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz" dedi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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