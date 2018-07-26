Cimbom'da Silva sesleri

Rakipleri gibi transferde ağır ilerleyen Galatasaray'da heyecan yaratan bir gelişme yaşandı... Sarı- Kırmızılılar, Milan ve Portekiz Milli Takımı'nın genç forveti Andre Silva'yı gündemine aldı. Transfer için resmi girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, Milan kulübüne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
MECBUREN GÖZDEN ÇIKARILDI
UEFA anlaşması gereği maaş bütçesinde küçülmeye gidecek olan İtalyan devi, geçen sezon başında 38 milyon Euro'ya aldığı Silva'yı gözden çıkarmış durumda. Milan, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
TERİM DE SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ
Yöneticiler 22 yaşındaki forveti ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor... Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim de Andre Silva ile telefonda görüştü ve Galatasaray'a gelmesini istedi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Porto forması altında adını duyuran Andre Silva, geçen sezon Milan'da beklentilerin çok altında kaldı. Portekiz formasıyla 26 maçta 12 gole imzasını atan genç yıldız, çok önemli bir potansiyele sahip.
MECBUREN GÖZDEN ÇIKARILDI
UEFA anlaşması gereği maaş bütçesinde küçülmeye gidecek olan İtalyan devi, geçen sezon başında 38 milyon Euro'ya aldığı Silva'yı gözden çıkarmış durumda. Milan, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
TERİM DE SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ
Yöneticiler 22 yaşındaki forveti ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor... Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim de Andre Silva ile telefonda görüştü ve Galatasaray'a gelmesini istedi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Porto forması altında adını duyuran Andre Silva, geçen sezon Milan'da beklentilerin çok altında kaldı. Portekiz formasıyla 26 maçta 12 gole imzasını atan genç yıldız, çok önemli bir potansiyele sahip.
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