Takviyeye ihtiyaç var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman takviyeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karaman, "Biz buraya gelirken yaşadığımız sıkıntılar özellikle savunma bölgesinde, hücum kanat bölgelerindeydi. Burak'ın sakat kalmasından sonra belki hücum pozisyonunda oyuncu ihtiyaçlarımız söz konusu oldu" ifadesini kullandı.
GENÇLERE İNCE MESAJ
KARAMAN gençlerin zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İçlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum" dedi.
BU SEZON BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Onur bu sezon beklentinin büyük olduğunu söyledi. Onur, "Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
GENÇLERE İNCE MESAJ
KARAMAN gençlerin zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İçlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum" dedi.
BU SEZON BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Onur bu sezon beklentinin büyük olduğunu söyledi. Onur, "Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
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