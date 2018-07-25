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Takviyeye ihtiyaç var

, “Takımın takviyeye ihtiyacı var” ifadesini kullandı

Takviyeye ihtiyaç var
Trabzonspor Teknik Direktörü takviyeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Karaman, "Biz buraya gelirken yaşadığımız sıkıntılar özellikle savunma bölgesinde, hücum kanat bölgelerindeydi. Burak'ın sakat kalmasından sonra belki hücum pozisyonunda oyuncu ihtiyaçlarımız söz konusu oldu" ifadesini kullandı.

GENÇLERE İNCE MESAJ
KARAMAN gençlerin zamana ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İçlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum" dedi.

BU SEZON ÇOK BÜYÜK
Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Onur bu beklentinin olduğunu söyledi. Onur, "Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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