Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, Almanya'da maruz kaldığı ırkçı ve iki yüzlü davranışlardan dolayı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı, dünya karıştı. Dünyanın dört bir tarafından Mesut'a destek gelirken, Alman vatandaşları da kendi ülkelerinin tutumunu haksız buldu. İşte özeleştiri yapan Almanlar'ın Mesut yorumu:
'Özil'eştiri
Tüm dünya Mesut’e destek çıktı. Almanya’nın ırkçı tutumu kendi vatandaşlarını bile rahatsız etti. Almanlar “Mesut bizim için çok şey yaptı. Ona baskı kurdular ve kaybedince onu suçladılar. Bu çok komik... Almanya’nın bu politikasını acilen değiştirmesi lazım” dedi
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, Almanya'da maruz kaldığı ırkçı ve iki yüzlü davranışlardan dolayı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı, dünya karıştı. Dünyanın dört bir tarafından Mesut'a destek gelirken, Alman vatandaşları da kendi ülkelerinin tutumunu haksız buldu. İşte özeleştiri yapan Almanlar'ın Mesut yorumu:
Etiketler: mesut özil , Milli Takımı , Bayern Münih , Zonguldak , ALMANYA , Futbol Federasyonu , Arsenal , futbol
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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