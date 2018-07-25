'Özil'eştiri

ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, Almanya'da maruz kaldığı ırkçı ve iki yüzlü davranışlardan dolayı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı, dünya karıştı. Dünyanın dört bir tarafından Mesut'a destek gelirken, Alman vatandaşları da kendi ülkelerinin tutumunu haksız buldu. İşte özeleştiri yapan Almanlar'ın Mesut yorumu: