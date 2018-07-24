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için 1 milyon euro

için 1 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu

Sadık Çiftpınar için 1 milyon euro
Beşiktaş Yönetimi Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni Malatya'ya 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yeni sporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
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