Beşiktaş Yönetimi Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin Sadık için Yeni Malatya'ya 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yeni Malatyasporlu yöneticilerin bu teklifi kabul etmediği ama görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.
Sadık Çiftpınar için 1 milyon euro
Beşiktaş Sadık Çiftpınar için 1 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu
Etiketler: Malatya , Sadık Çiftpınar , Beşiktaş , Yeni Malatyasporlu
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.