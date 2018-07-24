Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe dünü çift idmanla geçirdi. Feyenoord maçının 11'inde oynayanlar ilk çalışmada aktif dinlenme yaptı. Günün 2. çalışması ise son derece tempolu geçti. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Cocu çift idmanla fena bayılttı!
Fenerbahçe, Feyenoord maçı sonrası 1 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Etiketler: Fenerbahçe , yeni sezon , Feyenoord
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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