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Cocu çift idmanla fena bayılttı!

, maçı sonrası 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Cocu çift idmanla fena bayılttı!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden dünü çift idmanla geçirdi. maçının 11'inde oynayanlar ilk çalışmada aktif dinlenme yaptı. Günün 2. çalışması ise son derece tempolu geçti. Sarı-Lacivertliler, çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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