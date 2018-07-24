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'ya Favre kancası

Dortmund’un başına geçen Lucien Favre’nin Nice’den öğrencisi olan ’yı istediği öğrenildi. İddialara göre lar 10 milyon civarında bir teklif yapacak...

Belhandaya Favre kancası
UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle yapmak için oyuncu satmaya ihtiyacı olan Galatasaray'a müjde geldi... Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Faslı yıldızın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre.

FAVRE TRANSFER TALİMATI VERDİ
Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.

SICAK PARA RAHATLATACAK
Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.

KAGAWA TAKASI OLUR MU?
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.
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