UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmaya ihtiyacı olan Galatasaray'a müjde geldi... Fransız ve Alman basınında yer alan haberlere göre Borussia Dortmund, Faslı yıldızın transferi için harekete geçti. Bu hamlenin mimarı ise Alman kulübünün teknik patronu Lucien Favre.
FAVRE TRANSFER TALİMATI VERDİ
Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.
SICAK PARA RAHATLATACAK
Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.
KAGAWA TAKASI OLUR MU?
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.
FAVRE TRANSFER TALİMATI VERDİ
Belhanda ile nice'te çalışan Favre'nin transfer için yönetime talimat verdiği belirtiliyor. Dortmund'un kısa sürede resmi teklif yapacağı ve 10 milyon Euro civarında bir rakam önereceği iddia ediliyor.
SICAK PARA RAHATLATACAK
Teklifin hayata geçmesi halinde Galatasaray'ın 'evet' diyeceği belirtiliyor. Gelecek olan sıcak para hemen eksik bölgelere transfer için kullanılacak. Böylece teknik heyet de rahat bir nefes alacak.
KAGAWA TAKASI OLUR MU?
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Belhanda'ya karşılık Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı isteyecek. Japon orta alan oyuncusu daha önce de Sarı-Kırmızılılar'ın transfer gündemine girmişti.
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