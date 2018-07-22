Teknik direktör olarak Fenerbahçe taraftarının önüne ilk kez dünkü Feyenoord maçı ile çıkan Phillip Cocu, oynattığı hücum futbolu ile alkış aldı. Eljif Elmas ve Barış Alıcı gibi genç isimlere ilk 11'de yer veren Hollandalı hocanın takımının ilk 18 dakikada 3 gol bulması taraftarları adeta mest etti. Sosyal medya Cocu'dan övgü ile bahsetti.
Cocu’nun hücum futbolu taraftarı mest etti
Sarı-Lacivertliler’in yeni hocası, Feyenoord karş-ı sında oynattığı ofansif futbolla beğeni kazandı
Etiketler: hücum futbol , futbol , Fenerbahçe , Feyenoord
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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