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Cocu’nun u taraftarı mest etti

Sarı-Lacivertliler’in yeni hocası, karş-ı sında oynattığı ofansif la beğeni kazandı

Cocu’nun hücum futbolu taraftarı mest etti
Teknik direktör olarak Fenerbahçe taraftarının önüne ilk kez dünkü maçı ile çıkan Phillip Cocu, oynattığı u ile alkış aldı. Eljif Elmas ve Barış Alıcı gibi genç isimlere ilk 11'de yer veren Hollandalı hocanın takımının ilk 18 dakikada 3 gol bulması taraftarları adeta mest etti. Sosyal medya Cocu'dan övgü ile bahsetti.
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