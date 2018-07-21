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Statta pişti oldular

göre dan sorumlu yönetici , üç hoca adayına statta ayrı saatlere randevu verdi... Ancak hocalar karşılaşınca çok büyük bir kriz yaşandı

Statta pişti oldular
Basketbolda son yılların en sıkıntılı dönemini yaşayan Galatasaray'da kriz üstüne kriz yaşanıyor. göre yönetici Ömer Yalçınkaya, belirlenen üç hoca adayı Hakan Demir, Yağızer Uluğ ve Ertuğrul Erdoğan'a TT Stadı'ndaki localarda aynı güne fakat farklı saatlere randevu verdi. Ancak statta hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üç hoca adayı karşılaşınca ortalık karıştı.

SEBEBİ TATİL Mİ?
Ömer Yalçınkaya'nın tatile çıkacağı için 3 hocanın görüşmesini aynı güne sıkıştırdığı da iddialar arasında. Henüz hocası belli olmayan Galatasaray'ın kadrosunda sadece 4 yerli oyuncu bulunuyor.

BASKETBOL ÜVEY EVLAT
odaklanan yönetim, ve amatör şubelere adeta muamelesi yapıyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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