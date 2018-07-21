Solun yeni amiri

Trabzonspor İran Milli Takımı'nın yıldızı Vahid Amiri'yi dün Trabzon'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için bugün saat 11.00'de imza töreni düzenlenecek ve İranlı oyuncu ile iki yıllık mukavele imzalanacak. Rusya'daki Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nın oynadığı 3 maça da 11'de başlayan ve 266 dakika sahada kalan Amiri, geçen sezon Persepolis takımıyla ligde 26 maça çıkıp 2 gollük katkı yapmıştı.
TAKIMI İÇİN HER ŞEYİNİ VERİR
Fırtına, İranlı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Amiri'yi izleyen ve alınması için olumlu raporlar veren scout ekibinin görüşü ise, "Tam bir takım oyuncusu, takımı için her şeyini verir" şeklinde. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri için "Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu" dedi.
TAKIMI İÇİN HER ŞEYİNİ VERİR
Fırtına, İranlı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Amiri'yi izleyen ve alınması için olumlu raporlar veren scout ekibinin görüşü ise, "Tam bir takım oyuncusu, takımı için her şeyini verir" şeklinde. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri için "Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncuydu" dedi.
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