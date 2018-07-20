İstediğimiz seviyede değiliz

F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, "Gelişiminden memnunum takımın. Çok çalıştı bir hafta boyunca bundan çok memnunum. Gerçekten gelişim arına göstermiş olduğu adımlardan son derece mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.
TAMAMEN İŞİMİZE ODAKLANDIK
Cocu, "Ama yolumuz uzun hala tam istediğimiz noktaya ulaşmadık. Ama adım adım gelişeceğiz, takım halinde hep birlikte gelişeceğiz. Ben tamamen takıma odaklanmış durumdayım" dedi
BASKILARLA BAŞA ÇIKMALIYIZ
F.Bahçe'nin hocası, "Büyük bir takımdayız, büyük bir ligdeyiz, bu nedenle baskılarla başa çıkmak zorundayız. Baskı altında performans göstermeye alışmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ OLAN DOĞRU TRANSFER
Transferlerin belki alışılmıştan geç gerçekleştiğini, ama önemli olanın doğru seçimleri yapmak olduğunu belirten Philip Cocu bunun için de hen zaman en doğru anı bekleyeceklerini söyledi.
TAMAMEN İŞİMİZE ODAKLANDIK
Cocu, "Ama yolumuz uzun hala tam istediğimiz noktaya ulaşmadık. Ama adım adım gelişeceğiz, takım halinde hep birlikte gelişeceğiz. Ben tamamen takıma odaklanmış durumdayım" dedi
BASKILARLA BAŞA ÇIKMALIYIZ
F.Bahçe'nin hocası, "Büyük bir takımdayız, büyük bir ligdeyiz, bu nedenle baskılarla başa çıkmak zorundayız. Baskı altında performans göstermeye alışmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ OLAN DOĞRU TRANSFER
Transferlerin belki alışılmıştan geç gerçekleştiğini, ama önemli olanın doğru seçimleri yapmak olduğunu belirten Philip Cocu bunun için de hen zaman en doğru anı bekleyeceklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.