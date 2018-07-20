F.Bahçe Teknik Direktörü PCocu, oyuncularıyla antrenmanlarda tek tek ilgileniyor. Hollandalı hoca, futbolculara bir psikolog gibi eğiliyor. Onlara hatalarını tek tek gösteren Cocu bir arkadaş gibi davranıyor.
Herkesle tek tek ilgileniyor
Etiketler: Teknik Direktörü , Philip Cocu , Fenerbahçe
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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