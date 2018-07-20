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Herkesle tek tek ilgileniyor

Herkesle tek tek ilgileniyor
F.Bahçe PCocu, oyuncularıyla antrenmanlarda tek tek ilgileniyor. Hollandalı hoca, futbolculara bir psikolog gibi eğiliyor. Onlara hatalarını tek tek gösteren Cocu bir arkadaş gibi davranıyor.
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