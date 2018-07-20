Sevillla ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Galatasaray'a dönen Lionel Carole, Fatih Terim tarafından İsviçre kampı na götürülmüştü. Buradaki performansına göre geleceğine karar verilecek olan Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Terim'in PSV maçında ilk 11'de görev verdiği Carole yaptığı hatalar ile saç baş yoldurdu. Yönetim tecrübeli sol bekin satılması için hemen gerekli çalışmalara başladı.
Carole'un bileti kesildi
Terim’in İsviçre’de denemeye aldığı Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Yönetim ‘satış’ için düğmeye bastı
Etiketler: Fatih Terim , İsviçre , Fransız , yönetim , Galatasaray
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.