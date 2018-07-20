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Carole'un bileti kesildi

Terim’in ’de denemeye aldığı sol bek yine sınıfta kaldı. ‘satış’ için düğmeye bastı

Caroleun bileti kesildi
Sevillla ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Galatasaray'a dönen Lionel Carole, Fatih Terim tarafından İsviçre kampı na götürülmüştü. Buradaki performansına göre geleceğine karar verilecek olan Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Terim'in PSV maçında ilk 11'de görev verdiği Carole yaptığı hatalar ile saç baş yoldurdu. tecrübeli sol bekin satılması için hemen gerekli çalışmalara başladı.
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