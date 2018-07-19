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Nefes nefese Bolasaie

anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran , 3 milyon ’luk teklifi ile Everton’ı ikna etmeyi başardı. Yöneticiler 4 milyon Euro isteyen Bolasie’yle anlaşma zemini arıyor

Nefes nefese Bolasaie
BİR yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle de çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.

YOĞUN MESAİ
Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.



​ARADAKİ FARK 1 MİLYON
ALINAN bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK
Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla bir yapıp anlaşma zemini arayacak.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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