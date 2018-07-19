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Hangi anne evladına bunu yapar!

Wimbledon şampiyonu Yankı: “Beni 10 yaşında a veren anneme, ‘Hangi anne bunu yapar’ dedim. Ama iyi ki bunu yapmışlar”

Hangi anne evladına bunu yapar!
Wimbledon 'nda gençler kategorisinde çiftlerde şampiyon olan milli tenisçi Yankı Erel, müthiş zaferinin öyküsünü anlattı. Tenise 6 yaşında 'da başladığını belirten Yankı, "10 yaşında tenis eğitimim için 'da da okumaya başladım. Bir gün annemi arayıp, 'Hangi anne evladına bunu yapar? Beni buradan alın' dedim. Ailem ise beni okuldan almadı" dedi.



EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM
Ailesinin kendisini yatılı okuldan almaması ile kariyerinin devam ettiğini belirten genç sporcu, "İyi ki de o gün beni okuldan almamışlar. Çok emek verdim ama karşılğını aldım. Çok mutluyum" diye konuştu.Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler kategorisinde çiftler şampiyonluğuna Yankı Erel basın toplantısı düzenledi. Genç raket, "Zor maçlar oynadık. Çeyrek final maçından sonra ise kupayı kazanacağımıza inandık. Ardından yarı final ve final maçından galip ayrıldık" diye konuştu.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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