Az kalsın otobüsten düşüyordu!

Hırvatistan halkı, Dünya Kupası'nda ikinci olan takımı bağrına bastı. Başkent Zagreb'in ardından Donji Miholjac'taki kutlamalarda coşku zirve yaptı. Üstü açık otobüste halkı selamlayan Beşiktaşlı Vida bir anda dengesini kaybetti ve büyük tehlike atlattı. Kaleci Subasic çok iyi bir refkleksle arkadaşını son anda yakaladı. Kutlamaların yıldızlarından biri olan Vida eline mikrofon alıp taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

