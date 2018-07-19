Hırvatistan halkı, Dünya Kupası'nda ikinci olan takımı bağrına bastı. Başkent Zagreb'in ardından Donji Miholjac'taki kutlamalarda coşku zirve yaptı. Üstü açık otobüste halkı selamlayan Beşiktaşlı Vida bir anda dengesini kaybetti ve büyük tehlike atlattı. Kaleci Subasic çok iyi bir refkleksle arkadaşını son anda yakaladı. Kutlamaların yıldızlarından biri olan Vida eline mikrofon alıp taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
Az kalsın otobüsten düşüyordu!
Vida, Hırvatistan’daki kutlamalar sırasında büyük tehlike atlattı. Kaleci Subasic arkadaşını son anda tuttu!
Hırvatistan halkı, Dünya Kupası'nda ikinci olan takımı bağrına bastı. Başkent Zagreb'in ardından Donji Miholjac'taki kutlamalarda coşku zirve yaptı. Üstü açık otobüste halkı selamlayan Beşiktaşlı Vida bir anda dengesini kaybetti ve büyük tehlike atlattı. Kaleci Subasic çok iyi bir refkleksle arkadaşını son anda yakaladı. Kutlamaların yıldızlarından biri olan Vida eline mikrofon alıp taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.
Etiketler: Dünya Kupası , Kaleci Subasic , Hırvatistan
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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