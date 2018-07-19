Yol Durumu
  1. Kartal'ın gözü Da Silva'da
  2. Ronaldo'dan sonra o da Juventus'a transfer olmak istiyor!

Az kalsın otobüsten düşüyordu!

Vida, ’daki kutlamalar sırasında büyük tehlike atlattı. arkadaşını son anda tuttu!

Az kalsın otobüsten düşüyordu!

Hırvatistan halkı, Dünya Kupası'nda ikinci olan takımı bağrına bastı. Başkent Zagreb'in ardından Donji Miholjac'taki kutlamalarda coşku zirve yaptı. Üstü açık otobüste halkı selamlayan Beşiktaşlı Vida bir anda dengesini kaybetti ve büyük tehlike atlattı. Kaleci Subasic çok iyi bir refkleksle arkadaşını son anda yakaladı. Kutlamaların yıldızlarından biri olan Vida eline mikrofon alıp taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Etiketler: , ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ