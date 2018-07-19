Son yıllarda futbolundan çok skandalları ile gündeme oturan Arda Turan 1.5 yılda adeta eridi... Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun piyasa değeri Ocak 2017'de 28 milyon Euro'ydu. Fakat Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.
Arda 1.5 yılda eridi!
Piyasa değeri 28 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya geriledi
Etiketler: Arda Turan , Barcelona , euro , piyasa
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.