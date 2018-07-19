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Arda 1.5 yılda eridi!

değeri 28 milyon ’dan 4 milyon Euro’ya geriledi

Arda 1.5 yılda eridi!

Son yıllarda futbolundan çok skandalları ile gündeme oturan Arda Turan 1.5 yılda adeta eridi... Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan milli futbolcunun değeri Ocak 2017'de 28 milyon Euro'ydu. Fakat Arda 1.5 yılda yüzde 85.7'lik kayba uğradı. Son olarak piyasa değeri 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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