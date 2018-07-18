Denayer 29 Temmuz’a kadar yok!

Yeniden kiralanması için görüşmeler yapılan Jason Denayer'den kötü haber var... Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı stoperi ABD'de yapılacak kampın kadrosuna aldı. Bu gelişme sonrası Denayer'in transferinde frene basıldı.
PEP KARAR VERECEK
Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek. Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.
PEP KARAR VERECEK
Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek. Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.
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