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giderse

Siyah-Beyazlılar’ın ’yi satması halinde Porto’da Casillas'ın yedeği olan ’yı alacağı iddia edildi. Portekizli kaleci da ’ı takip ediyor

Fabri giderse Jose Sa
İki sezondur çok iyi bir performans gösteren Fabri için Fulham'dan teklif alan Beşiktaş pazarlıkları sürdürüyor... İngiliz kulübünün 3.5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Siyah-Beyazlılar'ın her ihtimale karşın B planını da belirlediği iddia edildi. Portekiz basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa ile temasa geçtiğini yazdı.

14 MAÇTA KALEYİ KORUDU
Geçen sezon ligde 14 maçta kaleyi koruyan Jose Sa'nın Beşiktaş'ın hesaplarını takip etmesi 'transfer sinyali' olarak değerlendiriliyor.
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