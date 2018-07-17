Artık sahipsiz Armada!

Göreve gelirken 'Tüm branşlarda şampiyonluk' sözünü veren Galatasaray yönetimi basketbolu unuttu... 'Yenilmez Armada' sloganıyla çok önemli başarılara imza atan erkek basketbol takımı şu ana kadar adeta üvey evlat muamelesi görüyor.
KADRODA SADECE 4 OYUNCU KALDI
Oktay Mahmuti'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle istifa etmesinin ardından antrenörsüz kalan Galatasaray Odeabank'ın kadrosunda ise sadece 4 sözleşmeli oyuncu var. Kaptan Göksenin Köksal, Ege Arar, Serkan Aydın ve Erol Can Çinko dışında oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar'ın ligde kadar kadrosunu nasıl takviye edeceği merak konusu. Aynı şekilde kadın takımının da antrenörü belli değil.
KADRODA SADECE 4 OYUNCU KALDI
Oktay Mahmuti'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle istifa etmesinin ardından antrenörsüz kalan Galatasaray Odeabank'ın kadrosunda ise sadece 4 sözleşmeli oyuncu var. Kaptan Göksenin Köksal, Ege Arar, Serkan Aydın ve Erol Can Çinko dışında oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar'ın ligde kadar kadrosunu nasıl takviye edeceği merak konusu. Aynı şekilde kadın takımının da antrenörü belli değil.
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