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Artık sahipsiz Armada!

Yönetim a üvey evlat muamelesi yaptı. ‘’ diye anılan erkek takımı hem antrenörsüz hem oyuncusuz kaldı

Artık sahipsiz Armada!
Göreve gelirken 'Tüm branşlarda şampiyonluk' sözünü veren Galatasaray yönetimi u unuttu... 'Yenilmez Armada' sloganıyla çok önemli başarılara imza atan erkek basketbol takımı şu ana kadar adeta üvey evlat muamelesi görüyor.

KADRODA SADECE 4 OYUNCU KALDI
Oktay Mahmuti'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle istifa etmesinin ardından antrenörsüz kalan Galatasaray Odeabank'ın kadrosunda ise sadece 4 sözleşmeli oyuncu var. Kaptan Göksenin Köksal, Ege Arar, Serkan Aydın ve Erol Can Çinko dışında oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar'ın ligde kadar kadrosunu nasıl takviye edeceği merak konusu. Aynı şekilde kadın takımının da antrenörü belli değil.
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