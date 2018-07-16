Yol Durumu
  1. Ekranda konuşanlar darp raporu aldı
  2. Ayew'de son dönemeç

Kıran kırana Emre Akbaba

Sarı-Kırmızılılar, Alanya’ya 2 milyon ve takas önerdi. Teklif edilen futbolculardan Tolga'nın yıllık ücreti sorun yaratıyor. bu sorunu çözmek için uğraşıyor...

Kıran kırana Emre Akbaba
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor. , orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda... Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.

1 YIL SONRA SERBEST KALACAK
Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.

AYNI PARAYI TALEP EDİYOR
Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.

EMRE DE KOLAYLIK İSTİYOR
Yönetim gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talip ediyor.
Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR