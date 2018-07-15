Trezeguet’de indirim yok

G.Saray'ın transfer gündemindeki Trezeguet için Takvim'e konuşan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen Trezeguet'yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.
TAKASA RET!
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk Bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.
MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti. Trezeguet iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
TAKASA RET!
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk Bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.
MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti. Trezeguet iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
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