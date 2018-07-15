Yol Durumu
  1. Aslan'da kara harekatı
  2. Chelsea’de Sarri devri

Trezeguet’de indirim yok

G.Saray’ın istediği Trezeguet için, Başkan Vekili Öksüz, “5 milyon Euro’yu getiren alır” dedi.

Trezeguet’de indirim yok
G.Saray'ın gündemindeki Trezeguet için Takvim'e konuşan Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.

TAKASA RET!
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk Bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.

CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'nin bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan , Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti. Trezeguet iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ