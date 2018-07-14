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Fener'den tatsız prova

Sarı-Lacivertliler, hazırlık maçında ’nin takımına ’nin golleriyle yenildi. Fener’nin tek sayısını Yiğithan attı

Fenerden tatsız prova
Yeni sezon hazırlıklarına 'de devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Lozan'a 2-1 mağlup oldu. Sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan böylelikle ikinci hazırlık maçından da galibiyet çıkaramadı. karşısında karşılaşmaya etkili başlayan Sarı-Lacivertliler, son vuruşlarda etkili olamadı ve maçta ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda kadroyu tamamen yenileyen Sarı-Lacivertliler, 75. dakikada Kololli'nin golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. 77'de bir kez daha sahneye çıkan , farkı ikiye çıkardı: 2-0.

YİĞİTHAN'IN GOLÜ YETMEDİ
Kalesinde gördüğü gollerin ardından baskısını artıran Fenerbahçe'de 82. dakikada Yiğithan Güveli attığı golle durumu 'e getirmeyi başardı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Lozan'ın tek farklı galibiyetiyle sona erdi.

FİZİK GÜCÜMÜZ YÜKSELMELİ
F.Bahçe Teknik Direktör Phillip Cocu, Lozan'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası, güçlerini artırmaları gerektiğini söyledi. Hollandalı hoca, "Önümüzdeki süreyi iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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