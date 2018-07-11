Cimbom Viking avında

UEFA anlaşması ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle transferde hem genç hem de maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray'da gözler Kuzey'e çevrilmiş durumda... 3 günlüğüne Norveç'e giden Ümit Davala ve Necati Ateş'in Rosenborg- Tromsö maçını izledikleri ortaya çıktı. İkilinin burada Rosenborg'un hücum oyuncuları Erik Botheim ve Jonathan Levi ile Tromsö'nün forveti Runar Espejord'u mercek altına aldığı belirlendi.
KARAR VERİLECEK
Yeniden İsviçre kampına katılan Davala ve Ateş, izledikleri 3 genç isimle ilgili Fatih Terim'e kapsamlı bir rapor sundu. Transferle ilgili karar kısa sürede verilecek.
KARAR VERİLECEK
Yeniden İsviçre kampına katılan Davala ve Ateş, izledikleri 3 genç isimle ilgili Fatih Terim'e kapsamlı bir rapor sundu. Transferle ilgili karar kısa sürede verilecek.
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