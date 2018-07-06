Fenerbahçe'nin transferlerle birlikte yeni bir çehre kazanması beklenirken, Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezonki büyük transferi Mathieu Valbuena, hem formu hem de hırsıyla Cocu'nun gözüne şimdiden girmiş durumda. Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Mathieu Valbuena rekabete hazır
Fenerbahçe 2 kanat transferi düşünüyor ama Valbuena, hırsı ve formuyla Cocu’nun gözüne girmeyi şimdiden başardı...
Etiketler: Mathieu Valbuena , Fenerbahçe , transfer
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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