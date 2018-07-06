Yol Durumu
  1. Kaleye ilk aday Ospina olmazsa Mignolet
  2. Tolga Ciğerci krizi bitmek bilmiyor

rekabete hazır

2 kanat i düşünüyor ama Valbuena, hırsı ve formuyla Cocu’nun gözüne girmeyi şimdiden başardı...

Mathieu Valbuena rekabete hazır
Fenerbahçe'nin lerle birlikte yeni bir çehre kazanması beklenirken, Sarı-Lacivertli ekibin geçen sezonki büyük transferi Mathieu Valbuena, hem formu hem de hırsıyla Cocu'nun gözüne şimdiden girmiş durumda. Sezon öncesi tatilde çok iyi çalışan Fransız yıldız, yapılması planlanan 2 kanat trasferine rağmen, rekabetten kaçmayacağını net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Valbuena'nın Cocu ile iletişiminin de iyi olduğu, Hollandalı teknik adamın he sözüne kulak verdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ