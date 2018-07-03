Dakikası 45 bin TL

AMERİKAN Basketbol Ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, Los Angeles Lakers takımıyla 4 yıllığına 154 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Geçen sezon maç başına 27,5 sayı, 9,1 asist, 8,6 ribaund ve 1,4 top çalmayla oynayan "Kral" lakaplı James, Los Angeles Lakers'ta sezon başına 38,5 milyon dolar kazanacak. NBA takımları play-off maçları hariç bir sezonda 82 maç yapıyor.
4 YILLIK ANLAŞMA
Maçlar ise 48 dakika. Bu da 33 yaşındaki LeBron'un sakatlık ya da başka bir sorun olmazsa normal sezonda 3.936 dakika oynayabileceği anlamına geliyor. Her şey yolunda gider ve LeBron tüm maçlara çıkarsa bir dakikada elde edeceği gelir 9.781 dolar olacak. Türkiye'de çalışan bir asgari ücretlinin aylık geliri 1603 TL, yıllık net geliri ise 19.236 TL. Dolar bazında yıllık asgari ücret ise 4.172 dolara tekabül ediyor. Bu da LeBron'un bir yıllık asgari ücret gelirini sahada geçirdiği 25,5 saniyede kazanacağı anlamına geliyor. Türkiye'de çalışan bir kişinin LeBron'un bir dakikada elde ettiği geliri bir yılda kazanabilmesi için aylık maaşının 3.700 TL olması gerekiyor. atla elde edeceği kazanç. Yıldız oyuncunun sponsorluklardan veya forma satışlarından elde edeceği gelirlerin Los Angeles gibi büyük bir pazarda çok daha yüksek düzeylere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu arada LA Galaxy oyuncusu Zlatan Ibrahimovic de LeBron James'le ilgili paylaşım yaptı. "Los Angeles'ın artık bir Tanrısı bir de Kral'ı var. Zlatan, Kral LeBron James'e hoş geldin diyor" ifadelerini kullandı.
ANNESİ 16 YAŞINDA DOĞURDU
LeBron, 30 Aralık 1984'te Ohio'da doğdu. Annesi 16 yaşındaki Gloria James'ti. Babası Anthony McClelland, hiç yanlarında olmadı. James babası için "Seni tanımıyorum, kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Senin olmamanı bir motivasyon olarak kullandım" dedi.
4 YILLIK ANLAŞMA
Maçlar ise 48 dakika. Bu da 33 yaşındaki LeBron'un sakatlık ya da başka bir sorun olmazsa normal sezonda 3.936 dakika oynayabileceği anlamına geliyor. Her şey yolunda gider ve LeBron tüm maçlara çıkarsa bir dakikada elde edeceği gelir 9.781 dolar olacak. Türkiye'de çalışan bir asgari ücretlinin aylık geliri 1603 TL, yıllık net geliri ise 19.236 TL. Dolar bazında yıllık asgari ücret ise 4.172 dolara tekabül ediyor. Bu da LeBron'un bir yıllık asgari ücret gelirini sahada geçirdiği 25,5 saniyede kazanacağı anlamına geliyor. Türkiye'de çalışan bir kişinin LeBron'un bir dakikada elde ettiği geliri bir yılda kazanabilmesi için aylık maaşının 3.700 TL olması gerekiyor. atla elde edeceği kazanç. Yıldız oyuncunun sponsorluklardan veya forma satışlarından elde edeceği gelirlerin Los Angeles gibi büyük bir pazarda çok daha yüksek düzeylere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu arada LA Galaxy oyuncusu Zlatan Ibrahimovic de LeBron James'le ilgili paylaşım yaptı. "Los Angeles'ın artık bir Tanrısı bir de Kral'ı var. Zlatan, Kral LeBron James'e hoş geldin diyor" ifadelerini kullandı.
ANNESİ 16 YAŞINDA DOĞURDU
LeBron, 30 Aralık 1984'te Ohio'da doğdu. Annesi 16 yaşındaki Gloria James'ti. Babası Anthony McClelland, hiç yanlarında olmadı. James babası için "Seni tanımıyorum, kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Senin olmamanı bir motivasyon olarak kullandım" dedi.
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