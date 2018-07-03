4 stoper'den 1’i bitecek

Trabzonspor stoper arayışlarında gaza bastı... Yönetim Kone, Bicakcic, Kaminski ve Reyes isimlerini ön plana aldı. Bu futbolculardan Kaminski, Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakarken, Reyes yıllık 1 milyon 750 bin Euro istiyor.
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Bakary Kone için Malaga'dan, Ermin Bicakcic için ise hem oyuncunun kendisinden hem de Hoffenheim'den haber bekleniyor. Bu arada alternatif stoperler arasında ise Stuttgart forması giyen Marcin Kaminski yer alıyor. Polonyalı oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
HABER BEKLENİYOR
Bakary Kone için Malaga'dan, Ermin Bicakcic için ise hem oyuncunun kendisinden hem de Hoffenheim'den haber bekleniyor. Bu arada alternatif stoperler arasında ise Stuttgart forması giyen Marcin Kaminski yer alıyor. Polonyalı oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
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