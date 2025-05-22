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Ankara'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Sultan başından vurulmuş halde bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi 14 yaşındaki Sultan Y., evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da 14 yaşındaki lise öğrencisi Sultan başından vurulmuş halde bulundu

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)

Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu.

14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)

Sağlık ekipleri, Sultan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı.

14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)

Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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