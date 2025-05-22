Ankara’da 14 yaşındaki lise öğrencisi Sultan başından vurulmuş halde bulundu

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:16

14 yaşındaki Sultan intihar mı etti öldürüldü mü? (DHA)

Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu.