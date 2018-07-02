'Her beraber' tarih yazdılar

Türk yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen 92'nci Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik bu galibiyeti ile üst üste 4'üncü kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi ve bir ilki başardı. Hep Beraber 2 bin 400 metrelik çim yarışı 2.29.67'lik derecesi ile kazandı.
İKİNCİLİK DİSTANT SHİNİNG'İN
GAZİ Koşusu'nda ikinciliği Gökhan Gökçe'nin bindiği Distant Shining isimli safkan 2.30.21'lik derece ile elde ederken, 3'üncü 2.30.29'luk derecesi ile Uğur Polat'ın jokeyliğini yaptığı Mister Görkem oldu.
SANİYEDE 20 BİN TL KAZANDIRDI
HEP Beraber'in sahibi Veysel Kahraman, birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülü ile birlikte 2 milyon 935 bin 850 TL'nin sahibi oldu. Safkan saniyede 19 bin 703 TL kazandırdı.
BÜYÜK ÖDÜL FAKIBABA'DAN
92. Gazi Koşusu'nu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de izledi. Şampiyon jokey Ahmet Çelik, kupayı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın elinden aldı.
ÇOK GURURLUYUM
ŞAMPİYON jokey Ahmet Çelik, "Çok güzel bir duygu. 4'te 4 yapmak herkese nasip olmaz. Buradaki yarışseverler bir tarihe tanıklık yaptılar. Duygularımı anlatamıyorum yaşamak lazım. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama gerçekten çok gururluyum'' diye konuştu.
ŞIKLIK YARIŞI
GAZİ Koşusu'nu izleyen kadın yarışseverler şıklıklarıyla ilgi odağı oldu... At sahipleri ve yarışseverler, giyim tarzlarıyla adından söz ettirdi. Dev yarışı yaklaşık 35 bin kişi takip etti.
DEV YARIŞ ÖNCESİ 'YILDIZLARLA KAHVALTI'
GAZİ Koşusu öncesinde, safkanların sahipleri, antrenörleri, jokeyleri ve yarışseverleri bir araya getiren "Yıldızlarla Kahvaltı" organizasyonu gerçekleştirildi. Yarışseverler at sahipleri ve jokeylerle sohbet etme şansı yakaladı.
İKİNCİLİK DİSTANT SHİNİNG'İN
GAZİ Koşusu'nda ikinciliği Gökhan Gökçe'nin bindiği Distant Shining isimli safkan 2.30.21'lik derece ile elde ederken, 3'üncü 2.30.29'luk derecesi ile Uğur Polat'ın jokeyliğini yaptığı Mister Görkem oldu.
SANİYEDE 20 BİN TL KAZANDIRDI
HEP Beraber'in sahibi Veysel Kahraman, birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülü ile birlikte 2 milyon 935 bin 850 TL'nin sahibi oldu. Safkan saniyede 19 bin 703 TL kazandırdı.
BÜYÜK ÖDÜL FAKIBABA'DAN
92. Gazi Koşusu'nu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de izledi. Şampiyon jokey Ahmet Çelik, kupayı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın elinden aldı.
ÇOK GURURLUYUM
ŞAMPİYON jokey Ahmet Çelik, "Çok güzel bir duygu. 4'te 4 yapmak herkese nasip olmaz. Buradaki yarışseverler bir tarihe tanıklık yaptılar. Duygularımı anlatamıyorum yaşamak lazım. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama gerçekten çok gururluyum'' diye konuştu.
ŞIKLIK YARIŞI
GAZİ Koşusu'nu izleyen kadın yarışseverler şıklıklarıyla ilgi odağı oldu... At sahipleri ve yarışseverler, giyim tarzlarıyla adından söz ettirdi. Dev yarışı yaklaşık 35 bin kişi takip etti.
DEV YARIŞ ÖNCESİ 'YILDIZLARLA KAHVALTI'
GAZİ Koşusu öncesinde, safkanların sahipleri, antrenörleri, jokeyleri ve yarışseverleri bir araya getiren "Yıldızlarla Kahvaltı" organizasyonu gerçekleştirildi. Yarışseverler at sahipleri ve jokeylerle sohbet etme şansı yakaladı.
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