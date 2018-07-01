Cimbom Nagatomu'yu renklerine bağladı... Sarı-Kırmızı kulüp geçen sezonun 2. yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Japon savunma oyuncusunun bonservisini Inter'den aldı. Yıldız oyuncu için İtalyan kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken Nagatomo yıllık 2 milyon Euro alacak. Japon yıldız bu gelişmenin ardından , "Geldiğim günden itibaren bana kucak açan Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim" dedi.
Nagatomo'da mutlu son
G.Saray geçen sezon kiralık olarak oynattığı Japon yıldızın bonservisini Inter’den aldı. İtalyan kulübüne 2.5 milyon Euro ödenecek. Nagatomo ise senelik 2 milyon Euro alacak
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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