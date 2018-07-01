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'da mutlu son

G.Saray geçen sezon kiralık olarak oynattığı yıldızın bonservisini Inter’den aldı. kulübüne 2.5 milyon ödenecek. ise senelik 2 milyon Euro alacak

Nagatomoda mutlu son
Cimbom Nagatomu'yu renklerine bağladı... Sarı-Kırmızı kulüp geçen sezonun 2. yarısında takımda kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusunun bonservisini Inter'den aldı. Yıldız oyuncu için kulübüne 2.5 milyon bonservis bedeli ödenirken yıllık 2 milyon Euro alacak. Japon yıldız bu gelişmenin ardından , "Geldiğim günden itibaren bana kucak açan ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim" dedi.
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