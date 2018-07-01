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Editörün gözüyle Gazi Koşusu

Editörün gözüyle Gazi Koşusu

YETERLİ YARIŞ HAZIRLIKLARIYLA RHYTHM BANKO
1927 yılından beri kesintisiz devam eden Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu 3'ü dişi olmak üzere 21 tayın katılımıyla 17.15'te gerçekleşecek. Kazasıız belasız bir Gazi izleriz inşallah. Tüm safkanlarımızın ayaklarının yere düz basmasını temenni ediyorum.



R.DIVINE HAZIRKITA
Gelelim tuttuğumuz safkanlara; benim favorim RHYTHM DIVINE Murat Çağımnı'nın sahibi olduğu ve jokey 'ın bineceği safkanın birinciliğe uzanmasını bekliyorum.

PLASELER
Mister Görkem Hatice Yıldız'ın sahibi olduğu ve jokeyi idaresinde, SHARPA Seydi Akyıldırım'ın sahibi olduğu ve jokey Selim Kaya idaresinde favorinin devamlı ensesinde dolanacaklardır. SÜRPRIZ

HEP BERABER
Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu ve son üç yılın galibi şampiyon jokey Ahmet Çelik idaresinde sürpriz uğraşı vermeye çalışacaktır. BOMBA
Eküri avantajıyla start alacak olan PERİ LİNA Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu ve jokeyi Akın Sözen idaresinde bombaya çok müsait.

ZEKİ AVCI

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