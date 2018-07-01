Editörün gözüyle Gazi Koşusu

YETERLİ YARIŞ HAZIRLIKLARIYLA RHYTHM DIVINE BANKO

1927 yılından beri kesintisiz devam eden Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu 3'ü dişi olmak üzere 21 tayın katılımıyla 17.15'te gerçekleşecek. Kazasıız belasız bir Gazi izleriz inşallah. Tüm safkanlarımızın ayaklarının yere düz basmasını temenni ediyorum.





R.DIVINE HAZIRKITA

Gelelim tuttuğumuz safkanlara; benim favorim RHYTHM DIVINE Murat Çağımnı'nın sahibi olduğu ve jokey Halis Karataş'ın bineceği safkanın birinciliğe uzanmasını bekliyorum.



PLASELER

Mister Görkem Hatice Yıldız'ın sahibi olduğu ve jokeyi Uğur Polat idaresinde, SHARPA Seydi Akyıldırım'ın sahibi olduğu ve jokey Selim Kaya idaresinde favorinin devamlı ensesinde dolanacaklardır. SÜRPRIZ



HEP BERABER

Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu ve son üç yılın galibi şampiyon jokey Ahmet Çelik idaresinde sürpriz uğraşı vermeye çalışacaktır. BOMBA

Eküri avantajıyla start alacak olan PERİ LİNA Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu ve jokeyi Akın Sözen idaresinde bombaya çok müsait.



ZEKİ AVCI