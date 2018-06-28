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’dan Glik iddiası

’ın Polonyalı stoperi kiralamak istediği öne sürülüyor

Fransa’dan Glik iddiası
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... Ülkenin önemli gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Monaco formasını giyen Kamil Glik'e kanca attı. Galatasaray'ın Polonyalı stoperi 1 yıllığına kiralamak istediği ve Monaco'ya resmi teklif yapıldığı da belirtildi. Geçen sezon Fransız ekibinde toplam 48 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Glik 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Polonya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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