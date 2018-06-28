Fransa’dan Glik iddiası

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... Ülkenin önemli gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Monaco formasını giyen Kamil Glik'e kanca attı. Galatasaray'ın Polonyalı stoperi 1 yıllığına kiralamak istediği ve Monaco'ya resmi teklif yapıldığı da belirtildi. Geçen sezon Fransız ekibinde toplam 48 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Glik 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Polonya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.