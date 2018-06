Liverpool ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Haftalardır adı İtalyan ekibiyle anılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini resmi sitesi üzerinden duyuran Juventus, Emre Can'a, "Hoş geldin" dedi.



Türk asıllı Alman futbolcu, 2014 yılında Bayer Leverkusen'den 12 milyon Euro bonservis ücretiyle Liverpool'a transfer olmuştu.

Juventus, Liverpool ile kontratı sona eren Emre Can için bonservis bedeli ödemeyecek.

EMRE CAN KİMDİR? NERELİ?



Emre Can 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt'ta dünyaya geldi. Türk asıllı Aman vatandaşı olan Emre Can Almanya'da yaşadı. Aslen memleketi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesi olan Emre Can Alman'ya da doğup büyüdü ve şimdi yaşantısını İngiltere'de devam ettiriyor.

Emre Can futbola 2000 yılında SV Blau-Gelb Frankfurt. 2006 yılında Eintracht Frankfurt genç takımına transfer oldu. 3 yıl sonra Emre Can takımıyla Matthias-Pape Kupasına katıldı. Turnuvada gösterdiği başarı performansla, turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi. Böylelikle gözler iyice Emre Can'a çevrildi. Artık büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Daha önce bu turnuvadan çok büyük futbolcular çıkmıştı. Toni Kroos, Jerome Boateng gibi turnuvanın en iyisi seçilen futbolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdiler.

2009 yılında Bayern Münih'e transfer oldu. 2011 yılında genç takımına yükseldi. 2011-2012 devre arasında ise Bayern Münih A takımı ile idmanlara çıktı. 12 Ağustos 2012'de Almanya Süper Kupası maçında Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de sahaya sürülerek, ilk kez Bayern forması giydi. 2013'de Bayern Münih'den Bayer Leverkusen'e 5.000.000 € karşılığında transfer oldu.Emre Can, 2014 yazı transfer döneminde Liverpool'a transfer oldu.

Emre Can Almanya'da olduğu gibi İngiltere'de de çok sevilen bir futbolcu oldu. Yeteneği ve başarıları göz dolduran Emre Can taraftarların çok sevdiği bir futbolcu.