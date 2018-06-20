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Sturridge için üçlü yarış

İngiliz basını ’da forma giyen golcü Sturridge için 3 kulübün yarıştığını yazdı. Haberde 28 yaşındaki yıldızın kaderini bu ayın sonuna kadar yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceği vurgulandı

Sturridge için üçlü yarış
Beşiktaş forvet arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Negredo ve Vagner Love'dan yeterince verimi alamayan Siyah-Beyazlı yönetim listedeki adayları tek tek mercek altına aldı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sevilla'nın Liverpool forması giyen Sturridge ile ilgilendiğine dikkat çekildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON POUND
Haberlerde 28 yaşındaki golcü oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon olduğu ve , F.Bahçe ve Sevilla'nın bu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşme üstüne görüşme yaptığı belirtildi.

BÜYÜK SAKATLIKLAR YAŞADI
İngiliz yayın organları Daniel Sturridge'in yaşadığı sakatlık nedeniyle riskleri olduğu ve 'un bu oyuncuyu 15 milyon Pound gibi bir rakama satmasının büyük bir başarı olacağı özellikle vurgulandı.

​GEÇEN 3 GOL 3 ASİST YAPTI
Sturrıdge geçtiğimiz sezon 'nde Liverpool ve formalarıyla toplam 20 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu maçların sadece 7'sine ilk 11'de başlarken 3 gol atıp 3 yaptı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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